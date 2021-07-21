/641520/مواعيد-فودافون-في-أيام-عيد-الأضحى-المبارك-2021

يسأل عملاء شركة فودافون Vodafone عن مواعيد فودافون في أيام عيد الأضحى المبارك 2021 وذلك لاحتياج عدد كبير من العملاء على الاستفسار عن معلومات تخص خطوطهم.

دوت الخليج مواعيد فودافون في أيام عيد الأضحى بدأت فروع شركة فودافون بوضع مواعيد فودافون في أيام عيد الأضحى المبارك 2021 حيث يبدأ العمل بها اليوم الأربعاء الموافق 21 يوليو وهو ثاني أيام عيد الأضحى . مواعيد فودافون من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 10:30 مساءا من السبت الى الأربعاء من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 11:30 مساءا يوم الخميس من الساعة 01:30 ظهرا حتى الساعة 11:30 مساءا يوم الجمعة من تانى يوم العيد: 1. كل الفروع هتشتغل بشكل طبيعى وبنفس مواعيد العمل الطبيعيه . 2. الفروع داخل المولات هتفضل شغاله بشكل طبيعي طبقا للمواعيد الخاصه بالمولات .

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