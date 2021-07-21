اميرة أبو شقة: توجيه الرئيس السيسي بضم مارينا للعلمين الجديدة طوق نجاة لانتشالها من العشوائية

/641512/اميرة-ابو-شقة-توجيه-الرييس-السيسي-بضم-مارينا-للعلمين-الجديدة-طوق-نجاة-لانتشالها-من-العشوايية

أشادت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب بنتائج الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة والذي استهدف مناقشة خطة تنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية عن طريق إقامة مجموعة من المشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية من الإسكندرية وحتى السلوم غربا وربطها بشبكة طرق ومواصلات متطورة وهو ما يمثل وادي نيل جديد ومتنفس للمصريين لنخرج به من حيز ال (3%) الذي حصرنا أنفسنا فيه لعقود طويلة حتى ضاق بنا.

طوق النجاه

وصرحت بأن مدينة مارينا – وهي من المناطق المستهدفة في خطة التطوير - من المدن السياحية التي أنشأت على طراز رفيع المستوى لن يتكرر وغير موجود حتى في القرى السياحية المجاورة لها، وان توجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمها الى نطاق مدينة العلمين الجديدة هو بمثابة طوق نجاة لانتشالها من فوضى العشوائية والتي للأسف طالتها في غفلة من جهاز القرى السياحية فأصبح الوضع فوضوي، كلٌ يفعل ما يحلو له وذلك لعدم وجود لوائح صارمة تنظم الوضع وان وجدت اللوائح فان الرقابة غائبة، ومع عشوائية الإدارة أصبحت المخالفات مجرد أوراق حبيسة الادراج.

ولفتت الى ان هذا الوضع قد نشأ عنه ما يعرف بعدوى المخالفة حيث تولدت رغبة المخالفة لدى كل شخص يرى المخالف بمنأى عن الجزاء وأصبح القانون السائد بمارينا هو قانون وضع اليد فمن يبني على شاطئ – عام – أصبح يملكه، ومن يضع مظلة أصبح يملك الأرض التي وضعت عليها ولا يحق لغيره الانتفاع بها بخلاف عدم التنسيق في المباني وتوحيد شكل الحدائق، ولا الوم على الملاك في وسط تغاضي المسئولين عن هذه التجاوزات حتى اصبح المنظر العام غير لائق وينبئ عن تحول المنطقة من مدينة سياحية أنشأت لتكون على اعلى مستوى الى مجرد منطقة عشوائية بلا رونق حضاري.

وأكدت على ان ترك الوضع على ما هو عليه الان يكبد الدولة خسائر فادحة تصل لملايين الجنيهات كان من الممكن ان تدخل خزينة الدولة وجهاز المدينة اذا ما تم استغلال الفرصة الاستغلال الأمثل عن طريق منح تراخيص بناء على ضوابط وشروط محددة لبناء المظلات والجراجات والمراسي ودخول وسائل الترفيه الى المدينة وغيرها بما لا يضر بالغير ولا بالذوق العام واستغلال العائد في اعمال الصيانة والتطوير.

وأعربت "ابو شقة" عن سعادتها لوجود بارقة امل بضخ روح جديدة وطاقة شبابية بتولي المهندس خالد سرور رئاسة مارينا حيث بدأ منذ الوهلة الأولى في محاولة اصلاح ما أفسده الاخرون مما يعطي بارقة امل في المحافظة على رونق المدينة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري لها بما يتماشى مع خطط التطوير التي تقوم بها الدولة المصرية.