الامام الاكبر يعزي الملك سلمان في وفاة الأميرة نوف بنت خالد بن...

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، في وفاة المغفور لها بإذن الله، الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله آل سعود.

ودعى المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".