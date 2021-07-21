صور.. إزالة مخالفات بناء فى البساتين والزاوية الحمراء

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جدة - نرمين السيد - وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على محاسبة المقصرين فى القيام بأعمال المتابعة على الفور.
وفى هذا السياق، تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى البساتين من إيقاف أعمال مخالفة بعمارة رقم"10 ص أ"الشطر العاشر بالمعادى الجديدة وتم إزالة الأعمال فى المهد.
كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى الزاوية الحمراء من إيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 9 شارع محمد السيد هيبة من ش سلامة عفيفى الخرطه الجديدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وحذر محافظ القاهرة من أن أى محاولة لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.
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