السكة الحديد: عودة الحجز على القطارات الروسى للوجهين القبلى والبحرى

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية فى بيان اليوم الأربعاء، أنه بناء على توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير، واستجابة لرغبة جمهور الركاب تقرر عودة الحجز على القطارات الروسى ذات العربات ذاتية التهوية.





وأضاف بيان الهيئة أن قرار عودة الحجز على القطارات الروسى يشمل الوجهين القبلى والبحرى اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 21 يوليو، كما يشمل القرار صرف تذاكر "واقف" فى حالة نفاذ المقاعد وبحسب رغبة الراكب. وأكدت هيئة السكك الحديدية أنها لا تتوانى فى خدمة جمهور الركاب وتتمنى لهم رحلات سعيدة بكافة خطوط السكك الحديدية.

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