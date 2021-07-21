عودة الحجز على القطارات الروسي للوجهين القبلي والبحري اعتبارا من اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم أنه بناءاً على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل واستجابة لرغبة الساده جمهور الركاب تقرر عودة الحجز على القطارات الروسي ذات العربات ذاتية التهوية للوجهين القبلي والبحري اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 21 / 7 /2021 بالإضافة إلى صرف تذاكر واقف في حالة نفاذ المقاعد وبحسب رغبة الراكب.

وتؤكد الهيئة أنها لا تتواني في خدمة جمهور الركاب وتتمني لهم رحلات سعيده بكافة خطوط السكك الحديدية