أندريه زكى يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بذكرى ثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص البرقية: "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهانى القلبية بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، متمنيًا لسيادتكم كل التوفيق والتقدم فى ما يحقق طموحات وأحلام المصريين، ونشكر الله على ازدهار واستقرار مصرنا الغالية".

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى.