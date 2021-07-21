/641510/جريمة-ثاني-يوم-العيد-جثة-لسيدة-مذبوحة-داخل-منزلها-في-المنوفية

استعجلت النيابة العامة بالمنوفية، اليوم الأربعاء، التحريات الخاصة حول ملابسات العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل منزلها بقرية سدود التابعة لمركز منوف، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الجريمة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على سيدة مذبوحة داخل شقتها

تفاصيل الواقعة

وكان أهالي قرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، استيقظوا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، على جريمة بشعة، حيث عثروا على سيدة في العقد الثالث من العمر مذبوحة داخل شقتها في ظل ظروف غامضة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن المنوفية اللواء أحمد فاروق القرن، إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز منوف، يفيد من العثور على سيدة في العقد الثالث من العمر مذبوحه داخل شقتها في ظل ظروف غامضة بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

وجاري تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل أثناء ذبح أضحية

وفي سياق أخر لقى طفل مصرعه صعقاً بالكهرباء خلال ذبح أضحية لأحد المواطنين في مركز الباجور في محافظة المنوفية، وتم نقله للمستشفى لمحاولة اسعافه لكنه فارق الحياة، وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بمصرع "ي. ا. ع." 13 عامًا، متأثرا بصعق كهربائى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وأتضح تواجد الطفل رفقة والده الذى يعمل جزاراً وبعد أن ذبحا الأضحية قاما بتعليقها في عرق خشب لتقطيعها وكان به سلك كهربائي تعرض الطفل للصعق من خلاله؛ مما أسفر عن وفاته في الحال وسقط جثة هامدة على الارض.

وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

هروب عجل في المنوفية

على جانب آخر، لقى شخصين مصرعهم، وأُصيب شخصين آخرين في هروب عِجل من أعلى سيارة نصف نقل مما تسبب في انقلاب سيارتهم الخاصة، ووقع الحادث بالطريق الإقليمي بالقرب من نزلة الباجور بالمنوفية.

ونتج الحادث عن مصرع الدكتور «صالح ا.»، و«محمد ج. ا.»، وأُصيب شخصان آخران بكسور وجروح تم نقلهما على إثرها إلى قسم العناية بمستشفى الباجور، وذلك على نتيجة سقوط "عجل أضحية" على سيارتهم الخاصة مما تسبب فى وقوع الحادث.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد وقوع حادث على الطريق الإقليمى دائرة مركز الباجور تسبب فى وفاة شخصين وإصابة آخرين بكسور وجروح تم نقلهما على إثرها إلى قسم العناية بمستشفى الباجور العام.