ديفيد ألابا يرتدي قميص سيرجيو راموس في ريال مدريد «صور»

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قرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، منح ديفيد ألابا القميص رقم 4، والذي كان يرتدية سيرجيو راموس، حيث رفض راموس تجديد عقده للفريق الميرنجي، وذلك بسبب عدم الوصول إلى اتفاق مع بيريز، وانتقل الدولي الإسباني إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، لمدة موسمين، وقضى راموس داخل جدران الفريق الميرنجي 16 عام، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

انتقال ديفيد ألابا إلى فريق ريال مدريد

وقع الدولي النمساوي ديفيد ألابا لاعب فريق بايرن ميونخ السابق، اليوم الأربعاء، على عقود انضمامه لفريق ريال مدريد، وظهر ديفيد ألابا مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أثناء تواجدهم في القاعة الشرفية في ملعب الفريق الميرنجي، وذلك قبل تقديمة رسميا للجمهور ووسائل الإعلام، عبر مؤتمر صحفي عن بعد.

ورحل سيرجيو راموس مؤخرا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد 16 عامًا بقميص ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الفريق الميرنجي، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد تعاقده.

انتقال ديفيد ألابا إلى فريق ريال مدريد

انتقل ديفيد ألابا إلى فريق ريال مدريد قادما من العملاق البافاري بايرن ميونخ، ووقع الدولي النمساوي على عقود إنضمامه إلى الفريق الملكي بعد اجتيازه الكشف الطبي، وتواجد فلورنتينو بيريز أثناء توقيع اللاعب.

انضم ديفيد ألابا إلى صفوف فريق ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، وذلك بع انتهاء مدة تعاقده مع فريق بارين ميونخ، ولم يرغب النمساوي في استكمال مشواره الكروي داخل صفوف العملاق البافاري، وإنما صرح بأنه أراد الانتقال إلى فريق ريال مدريد لخوض تجربة جديدة.

فشل بيريز في تجديد عقد راموس

يذكر أن الإسباني سيرجيو راموس، انتهى تعاقده مع فريق ريال مدريد نهاية الموسم المنقضي، ولم يصل الإسباني إلى اتفاق مع إداراة فريق ريال مدريد، حيث طلب بيريز رئيس مجلس إداراة فريق ريال مدريد، من سيرجيو راموس تخفيض راتبه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها اللاعب، ولكن رفض سيرجيو راموس، وقرر الرحيل عن ريال مدريد، الذي لعب بقميصة 16 عام، حيث انضم الدولي الإسباني إلى الفريق الميرنجي عام 2005، عندما كان لاعبا في فريق إشبيليه الإسباني.