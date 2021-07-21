/641504/اتحسن-وهيرجع-قريب-آخر-تطورات-الحالة-الصحية-لـ-وائل-الإبراشي

طال غياب الإعلامي وائل الإبراشي عن شاشة التليفزيون بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد منذ ديسمبر الماضي، لذا اصبح الجمهور على اشتياق لرؤيته من جديد ما يجعله دائما يتسائل حول حالته وعودته.

دوت الخليج يرصد أخر التطورات الصحية لوائل الإبراشي

وظهرت الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج «هذا الصباح»الذي يعرض على قناة cbc، لتكشف للجهور أخبار سارة بشأن الحالة الصحية لوائل الإبراشي، مشيرة إلى تحسنها.

وصرحت خلود عن حالة وائل الإبراشي لافته إلى عودته للجمهور خلال وقت قريب، فقالت: "ناس كتير بتسألنا على الإعلامي وائل الإبراشي، وأنا تواصلت معاه الحمد لله بقى كويس وزي الفل وإن شاء الله هيرجع قريب جدًا بإذن الله".

إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا

وكان وائل الإبراشي قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر الماضي، وظهرت عليه الأعراض خلال تقديم برنامجه "التاسعة مساء" الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، ومكث داخل مشفي زايد التخصصي نحو 75 يومًا حتى خرج ليقيم بمنزله في فترة نقاهة.

وخلال الـ 6 أشهر الماضية تداولت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية أنباء بخصوص عودة وائل الإبراشي، التي لم تتحقق ليأتي الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ليقول القول الفصل فيما يخص عودته ويؤكد أنها قريبة جدًا.

وأكد الإعلامي محمود سعد مؤخرا على أن وائل الإبراشي لازال يعاني من تعديات فيروس كورونا رغم تجاوزه مراحل الخطر، حيث ذكر أن آخر مكالمة هاتفية بينهما أوضحت أن الإبراشي يجد صعوبة في الحديث، قائلًا: "بيتكلم بصعوبة.. تعبان"، وذلك من خلال برنامجه «باب الخلق» المذاع على فضائية قنوات «النهار».

يذكر أن وائل الإبراشي إعلامي شهير قدم عددًا من البرامج في عدة محطات تلفزيونية، وهو يقدم حاليًا برنامج "التاسعة مساءً" على التلفزيون المصري.

دلال عبد العزيز لازالت تحت أجهزة التنفس

لم يكن الإبراشي وحده هو من يترقب الجمهور شفائه اذ أن دلال عبد العزيز لازالت هي الأخرى في صراع مع فيروس كورونا فصرح الدكتور محمد النادي من خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي يعرض على قناة cbc، بمعلومات جديدة عن صحة دلال عبد العزيز، فقال: “الفنانة الكبيرة مازالت في حاجة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء عملها”.

وأشار محمد النادي إلى أن دلال عبدالعزيز لم تتماثل للشفاء بعد، وتعاني من متلازمة ما بعد كورونا حيث يتم وضعها الآن على جهاز تنفس غير ثاقب بدون الأنبوبة الحنجرية، لافتًا إلى أنه بدون القناع أو ماسك الأكسجين يكون هناك صعوبة في التنفس ، أما عن إمكانية شفائها بشكل كامل فقال إن الأمل موجود وهناك دعم طبي، ومن الممكن سحب الأجهزة تدريجيًّا حال التحسن.