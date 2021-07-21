/641503/خلال-24-ساعة-الأمن-الاقتصادي-يضبط-5-آلاف-قضية-سرقة-كهرباء

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال 24 بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل حملات أمنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات؛ لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2917 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عن ضبط 151 قضية متنوعة، فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية.

كما تمكنت شرطة الكهرباء، من ضبط 5837 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

مباحث الأموال العامة

وألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، القبض على متهمين في 110 قضية أموال عامة، وذلك لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي.

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن، عن ضبط 1248 قضية تموينية متنوعة "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة زراعية، مواد بترولية، واستيلاء على أموال الدعم".