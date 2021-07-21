/641502/وزير-الرياضة-يصل-اليابان-لمساندة-البعثة-المصرية-في-طوكيو

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم بعثة مصر في اليابان، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو، حيث وصل صباح اليوم الأربعاء، إلى طوكيو، واستقبله أيمن كامل سفير مصر في اليابان، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

وصول أشرف صبحي إلى العاصمة اليابانية طوكيو

وصل أشرف صبحي إلى العاصمة اليابانية طوكيو صباح اليوم الأربعاء، وكان في استقباله سفير مصر بطوكيو، وحرص صبحي على الإطمئنان على أحوال بعثة مصر في طوكيو، وذلك من خلال لقائة مع عدد من الإداريين المعنيين بالبعثة هناك، كما تأكد من توفر جميع المقومات الخاصة باستعدادات اللاعبين لخوض منافسات الأولمبياد.

اجتماع وزير الرياضة مع المسؤلين عن الرياضة في مختلف بلدان العالم

يعقد أشرف صبحي خلال تواجده في العاصمة اليابانية طوكيو، عدة اجتماعات مع المسؤولين عن الرياضة من مختلف الدول المشاركة في الأولمبياد، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة وفي مقدمتها قضية ملف التعاون بين مصر ومختلف بلدان العالم في شتى المجالات الرياضية.

مواجهة من العيار الثقيل تنتظر منتخبنا الأولمبي أمام إسبانيا

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع منتخب إسبانيا، غدا الخميس، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت المفتوحة.

يرتدي منتخبنا الأولمبي في مباراته أمام منتخب إسبانيا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين، بينما يرتدي منتخب إسبانيا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة ونصف صباح بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

قائمة المنتخب الأولمبي

حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي