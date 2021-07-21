/641501/بسبب-وفاة-ابن-شقيقته-أحمد-شيبة-يلغي-حفل-الساحل

أصدر المطرب الشعبى أحمد شيبة، قرار بالغاء حفله الذى كان من المقرر إقامته في الساحل الشمالي غدا الخميس تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب وفاة ابن شقيقته يوم أمس الثلاثاء.

دوت الخليج يرصد الغاء حفل أحمد شيبة بسبب وفاة ابن شقيقته

أعلن شيبة نبأ وفاة نجل شقيقته من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة الفقيد وعلق عليها متأثرًا: "إن لله وإن إليه راجعون.. توفى اليوم ابن أختي الرجاء الدعاء له".

وانهالت التعليقات من متابعي شيبة بالدعاء للفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته، ليرد عليهم الأخير قائلًا: "شكر الله سعيكم جميعًا".

وكان من المقرر تشيع جثمان ابن شقيقة شيبة اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد بجوار منزله بمدينة الإسكندرية و دفنه بمقابر العامود، كما يقام العزاء في نفس اليوم بجوار المنزل.

أحمد شيبة يطرح برومو أغنية «أنا مش فاضلكو»

ومن ناحية أخرى شوق المطرب الشعبي أحمد شيبة، جمهوره منذ أيام، بطرح البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم «أنا مش فاضلكو».

وظهر أحمد شيبة، خلال البرومو بأكثر من مظهر ولوكيشن للتصوير ووجه عدد من الكلمات خلال الأغنية قائلا: "تاعبين قلبنا قوموا من جنبنا أبعدوا عننا جبتوا أجلنا.. شوفوا ناس زيكوا كدة تشبهلكم مش ناقصة كمان توقفوا حالنا.

يذكر أن أحمد شيبة قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة مع عمر كمال والتى تحمل اسم "يلا سلام" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات إسلام المصري، وألحان عمر كمال، وذلك بعدما انتهى من تسجيل أغنية جديدة أيضًا بعنوان "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، يغنيها على طريقة الديو، بمشاركة فى الغناء المطرب الشعبى حمدى إمام، وهى كلمات حمدى إمام وألحان وتوزيع نوار البحيرى.

تصريحات نارية من أحمد شيبة في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»

وكان قد صرح الفترة الماضية في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، قائلاً: "أبويا قالي أنت ولا أبني ولا أعرفك"، لأنه كان لا يريده أن يغني، كما أن والده طلب له البوليس للقبض عليه خلال الغناء في أحد الأفراح، مضيفًا: "سبت الفرح ومشيت.. كنت مولع سيجارة وأبويا دخل عليا وحطيتها في جيبي والبنطلون ولع".