وزير التنمية المحلية : إجراء مقابلات لـ610 متقدم لوظائف رؤساء المدن والمراكز...

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عن إجراء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة المقابلات الشخصية لـ610 من المتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حى .. وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها إلى جانب وزير التنمية المحلية – رئيس اللجنة - كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، و الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق بالإضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية .

وقال وزير التنمية المحلية أنه من المقرر أن يتم استكمال المقابلات الشخصية لباقى المتقدمين للمسابقة وعددهم 1000 شخص عقب الإنتهاء من أجازة عيد الأضحي المبارك ، ووجه اللواء محمود شعراوى خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة من السادة المحافظين والقيادات والعاملين باللجنة على الجهود التي بذلوها خلال الأسبوع الأول للمقابلات لإختيار أفضل العناصر المتميزة من المتقدمين للمسابقة بعد توسيع قاعدة الاختيار ومد الإعلان الرسمي للمسابقة لمدة شهرين .

وأكد " شعراوى " أن المتقدمين الذين تم إجراء المقابلات الشخصية لهم تنوعت خلفياتهم الوظيفية ما بين عاملين بالإدارة المحلية وبعض القطاعات الخدمية بالدولة مثل التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والنقل والإسكان والقطاع الخاص والشرطة والقوات المسلحة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن اللجنة العليا للقيادات تعرفت من جميع المتقدمين خلال المقابلات الشخصية على خبراتهم الوظيفية ومقترحات التطوير التي تقدموا بها سواء للوظائف المتقدمين لها وكيفية تنفيذها أو طرق حل مشاكل وتحديات الإدارة المحلية بوجه عام .

وأوضح الوزير ، أنه تم مناقشة المتقدمين في عدد من الموضوعات الخاصة بالمحليات وعلى رأسها منظومة المخلفات والتطوير الإدارى ومواجهة الفساد وتطوير الهياكل الإدارية والإدارات الهندسية والتراخيص والتحول الرقمى والحوكمة ودعم القطاع الخاص وتحسين موارد المحافظات والحفاظ على المال العام.

وجدد اللواء محمود شعراوى التأكيد على أن جميع المتقدمين الذين ستجري المقابلات الشخصية لهم اجتازوا بعض الاختبارات في اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة ، كما تم فحص ملفاتهم وتقييمها والنظر في اقتراحات التطوير التي تقدموا بها وتقييم الملفات وفقاً للتاريخ الوظيفى .

وشدد " شعراوى " إلى ان الوزارة تسعي لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جدير بالذكر إن الوزارة قد أعلنت عن مسابقة تلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية