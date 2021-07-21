طقس الخميس .. حار نهارًا معتدل رطب ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وذكر خبراء هيئة الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من "2 : 4" درجات، وأضافوا أن الظواهر الجوية تتمثل فى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد "حلايب – الشلاتين – أبو سمبل" على فترات متقطعة "30% تقريبا". وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف مترا والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 36 24 الإسكندرية 30 23 وادى النطرون 35 24 طنطا 36 24 شبين الكوم 36 24 دمنهور 33 24 بلطيم 32 23 مطروح 30 23 السلوم 30 23 سيوة 36 23 بورسعيد 32 24 دمياط 31 23 الزقازيق 36 24 المنصورة 35 24 الإسماعيلية 36 24 السويس 36 24 العريش 31 24 رفح 30 23 رأس سدر 35 25 نخل 34 19 نويبع 37 28 طابا 36 23 كاترين 32 21 الطور 37 25 شرم الشيخ 38 28 الغردقة 38 28 مرسى علم 38 27 الفيوم 36 24 بنى سويف 36 25 المنيا 37 25 أسيوط 38 26 سوهاج 38 26 قنا 39 27 الأقصر 40 27 أسوان 42 28 إدفو 43 29 أبوسمبل 42 29 الوادى الجديد 41 27 الشلاتين 39 27 أبو رماد 38 26 حلايب 36 28 رأس حدربة 35 28

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