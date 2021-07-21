/641497/رسميا-اللجنة-الأولمبية-تعلن-عن-الدولة-المستضيفة-لأولمبياد-2032

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، موافقتها على استضافة أستراليا لدورة الألعاب الأولمبية 2032، واعتمد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدجولية استضافة مدينة بريزبين الأسترالية دورة الألعاب الصيفية لنسخة 2032، ويذكر أن أستراليا استضافة من قبل نسختين من دورة الألعاب الأولمبية، وهما نسخة 1956، ونسخة 2000.

أولمبياد طوكيو 2020

تنطلق فعاليات النسخة المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية، غدا الخميس، وتقام في العاصمة اليابانية طوكيو، ويتلهف المصريين لبدء منافسات هذه النسخة من دورة الأالعاب الصيفية، حيث تشارك مصر بأكبر بعثة لها في تاريخ الأولمبياد، بواقع 134 لاعب ولاعبة، وسط أمال وطموحات كبيرة لتحقيق ميداليات أولمبية جديدة تضاف لإنجازات الرياضة المصرية، ويعرض دوت الخليج موعد أول مباراة للمنتخب الأولمبي لكرة القدم في أولمبياد طوكيو:

مواجهة من العيار الثقيل تنتظر منتخبنا الأولمبي أمام إسبانيا

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع منتخب إسبانيا، غدا الخميس، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت المفتوحة.

يرتدي منتخبنا الأولمبي في مباراته أمام منتخب إسبانيا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين، بينما يرتدي منتخب إسبانيا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة ونصف صباح بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي

مواعيد المباريات

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا.

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا.

المباراة الثانية: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا.