في أول أيام عيد الأضحى..«العارف» يحقق 3 ملايين مشاهدة

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شهد فيلم «العارف» للفنان أحمد عز حالة من الإنتعاش في أول أيام عيد الأضحى المبارك اذ حقق نجاحات فاقت بكثير ما حققه خلال فترة عرضه قبل العيد.

دوت الخليج يرصد نجاحات فيلم «العارف»

حقق فيلم «العارف» أمس الثلاثاء الموافق أول أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت نحو 3 ملايين و214 ألف و426 جنيها مصريًا، وهي الأعلى بدور العرض السينمائي، وبذلك ظل «العارف» متمسكا بالصادرة بتفوق كبير.

تفاصيل فيلم العارف

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

والفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

إيرادات البعض يذهب للمأذون مرتين

وجاء فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت مليون و470 ألف و348 جنيهًا، والعمل من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبد الله، وائل عبد الله.

تدور أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حول إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

ايردات فيلم مش أنا

أما الفنان تامر حسني، فحقق إيرادات بلغت مليونا 229 ألفًا و88 جنيهًا، يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.