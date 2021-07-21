تعرف على أخر تطورات مصر في الأولمبياد .. منتخب كرة القدم في مواجهة من العيار الثقيل أمام إسبانيا.. وفريق اليد يلتقي مع بلاد الأندلس.. وكورونا تضرب طوكيو من جديد

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تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، غدا الخميس، لتضرب موعدا لانطلاق الحدث الأهم عالميا، والذي لا يتكرر إلا بعد مرورو 4 سنوات، ويتلهف المصريين لبدء منافسات أولمبيات طوكيو، حيث تشارك مصر بأكبر بعثة لها في تاريخ الأولمبياد، بواقع 134 لاعب ولاعبة، وسط أمال وطموحات كبيرة لتحقيق ميداليات أولمبية جديدة تضاف لإنجازات الرياضة المصرية، ويعرض دوت الخليج أخر تطورات بعثة منتخب الفراعنة في هذه النسخة من الأولمبياد الصيفية:

منتخب كرة القدم يختتم تدريباته اليوم

يختتم المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمقابلة منتخب إسبانيا ضمن منافسات أولى مبارياته في النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتبدأ فعالياتها غدا الخميس، على أن تستمر حتى يوم 8 من شهر أغسطس المقبل.

مواجهة من العيار الثقيل تنتظر منتخبنا الأولمبي أمام إسبانيا

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع منتخب إسبانيا، غدا الخميس، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت المفتوحة.

يرتدي منتخبنا الأولمبي في مباراته أمام منتخب إسبانيا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين، بينما يرتدي منتخب إسبانيا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة ونصف صباح بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

منتخب كرة اليد في مواجهة ودية مع بلاد الأندلس

يلتقي المنتخب الأول لرجال كرة اليد، اليوم الأربعاء، مع منافسه منتخب إسبانيا، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين ضمن الاستعدادات لخوض بطولة دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وتضم مجموعة المنتخب الوطني لكرة اليد في أولمبياد طوكيو كل من المنتخبات التالية: منتخب الدنمارك - منتخب السويد - منتخب البرتغال - منتخب اليابان - منتخب البحرين.

كورونا تضرب طوكيو من جديد

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشهدت قائمة المصابين تواجد رياضيا واحد فقط، ولا يقيم في القرية الأولمبية، وبلغ عدد الإصابات التي تم اكتشافها منذ بداية شهر يوليو الحالي غلى 75 حالة.

قائمة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم

محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي.

قائمة منتخبنا الأولمبي لكرة اليد

أحمد الأحمر – علي زين -كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي -عمر الوكيل بكار - يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – سيف الدرع - محمد سند – يحيى خالد - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري- وسام سامي- أحمد عادل.