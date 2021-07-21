صور.. 5.8 ملايين دولار تمويل لجامعة بنى سويف التكنولوجية من وكالة «كويكا»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استعراض وزير التعليم العالى تقريرًا مقدمًا من د. محمد شكرى ندا القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية حول أنشطة الجامعة التعليمية والبحثية.

وأضاف د.عبد الغفار أن الجامعة تهدف إلى خلق جيل قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطورها، ومواكبة سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، من خلال ما تقدمه من برامج تكنولوجية متميزة تلبى احتياجات المشروعات القومية بمصر.



وأشار التقرير، إلى التعاون الدولى بين الجامعة وكوريا الجنوبية، من خلال الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والوكالة الكورية للتعاون الدولى "كويكا" لتمويل الجامعة بمبلغ 5.8 ملايين دولار، لتزويد معامل الجامعة بالأجهزة والمعدات والآلات المتطورة والأثاث.

كما أوضح التقرير الدعم المادى والفنى المقدم للجامعة من كوريا الجنوبية، فماديًّا تم دعمها بالمعامل الدراسية فى مجال الميكاترونكس "معمل التصنيع بالحاسب، معمل المتحكمات الدقيقة، معمل الهيدروليك والنيوماتيك، معمل التحكم المنطقى القابل للبرمجة، معمل المشاريع" وفى مجال تكنولوجيا المعلومات "معامل البرمجيات، معامل الشبكات، معامل التطبيقات"، وتم استحداث برنامجين دراسيين جديدين، وهما برنامجا الأوتوترونكس والطاقة الجديدة والمتجددة، وتجهيز معامل الأوتوترونكس بأحدث الأجهزة المطلوبة، ودعم معمل وورشة برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بأجهزة قياس متطورة، وأجهزة اختبار لأنظمة توليد الطاقة من الخلايا الشمسية.



وأضاف التقرير أنه تم تدريب فريق من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم "كورياتك" وجامعة "بولى تك" فضلًا عن تدريب أعضاء هيئة التدريس والقائمين على المعامل الدراسية على يد خبراء كوريين باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وكيفية الاستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة الموجودة بالمعامل.

وفيما يخص الدراسة والمناهج التعليمية أوضح التقرير أن جامعة بنى سويف التكنولوجية تركز على الجانب العملى، حيث يمثل التدريب والتطبيقات الميدانية واكتساب المهارات 60% على الأقل من البرنامج الدراسى، وتفعيلا لذلك تم تدريب طلاب الجامعة بالمجمع التكنولوجى بالفيوم، بالإضافة إلى تنظم زيارات أسبوعية لتدريب الطلاب عمليًّا فى المصانع المختلفة، فضلاً عن التعاون مع جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم فى تأليف عدد من الكتب والمراجع الدراسية.



وأشار التقرير إلى توقيع الجامعة عددًا من الاتفاقات مع الهيئات والمؤسسات الصناعية، منها "المجمع التكنولوجى بالفيوم، شركة سامسونج، معهد بحوث الإلكترونيات، وكالة الفضاء المصرية، الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم، شركة زنكوغراف الترقي، مصنع إيميسا للملابس، شركة بنسلايت، كما تعاونت الجامعة مع عدد من الهيئات، منها الجامعة الأمريكية ومعهد بحوث البترول وشركة سيسكو.

كما نظمت الجامعة عددًا من الندوات وورش العمل، منها ورشة عمل عن بنك المعرفة المصرى، ورشتا عمل لطلاب الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات، وندوة تعريفية لطلاب مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، لتعريف طلاب المدرسة بجامعة بنى سويف التكنولوجية، وندوة حملة مناهضة العنف ضد المرأة.



وفى إطار مجهودات الجامعة فى مجال ضمان الجودة لفت التقرير إلى تواجد فريق دعم فنى من جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم "كوريا تك" ومؤسسة "ABEEK" بجامعة بنى سويف التكنولوجية، بالإضافة إلى زيارة فريق متخصص من هيئة ضمان الجودة والاعتماد الكورية للجامعة، وتجهيز وتأهيل فريق متخصص من الجامعة للإشراف على اعتماد البرامج، وتم تجهيز الملفات الخاصه بالتقدم للهيئة.

جدير بالذكر أن جامعة بنى سويف التكنولوجية تضم الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، بأقسامها الثلاثة فى تكنولوجيا "الصناعة، والمعلومات، والطاقة" وتضم أربعة برامج "الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونكس، الطاقة الجديدة والمتجددة" وجار اعتمادها من مؤسسة "ABEEK" المسئولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بكوريا الجنوبية.