حمادة هلال يتصدر تريند يوتيوب بأغنية «أم أحمد»

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حققت أغنية «أم أحمد» للفنان حمادة هلال نجاحا ملوحظا بعد يوم من طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية «أبو أحمد»

احتل حمادة هلال تريند رقم 1 على قناة اليوتيوب بعد طرحه أغنية «أم أحمد» بيوم واحد فقط، كما حصدت الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة.

«أم أحمد» من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، والكليب من إخراج أحمد أشرف، وشارك في تمثيل الكليب كل من منال يحيى، ومحمد دسوقي، ومحمد أشرف، وغيرهم من الفنانين الشباب.

تفاصيل أغنية «أم أحمد»

وتنتمي الأغنية للأعمال الوطنية في حب بلده مصر، ويعد عمل استثنائي ووميز عن باقي الأعمال التي قدمها حمادة هلال خلال مشواره الفني على مدار السنوات الطويلة الماضية.

وتقول كلمات مطلع الأغنية: " أم أحمد في البلكونة.. تشوفها تقول طفلة صغنونة.. بتزغرط ويا جارتها للي قدروا يفرحونا".

أغنية مشتاقين لحمادة هلال تحقق نجاحًا واسعًا

طرح حمادة هلال مؤخرًا أغنية «مشتاقين» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، حيث وصل عدد المشاهدات إلى 100 ألف في أقل من 12 ساعة، وشارك في الأغنية عدد من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

وشهد فيديو الأغنية مشاركة 16 ضيف شرف، من بينهم 9 فنانين، هم هاني سلامة، ومحمد رياض، وكريم فهمي، ومحمد جمعة، وإسلام جمال، ومحمد أنور، وخالد أنور، وتيام قمر، وأحمد زاهر، إلى جانب الإعلاميين عمرو الليثي وإبراهيم فايق.

كما ظهر في فيديو الأغنية 6 لاعبين كرة قدم هم محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، ومحمد هاني ومحمود كهربا لاعبي الأهلي، وحسين السيد لاعب الإسماعيلي، وأحمد فتحي لاعب بيراميدز، إلى جانب أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق.

مسلسل المداح لحمادة هلال حصان رمضان الأسود

الجدير بالذكر أنه شارك حمادة هلال في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل «المداح»، بطولته إلى جانب نخبة من النجوم من بينهم أحمد بدير، وخالد سرحان، ونسرين طافش، ومحمد عز، وجمال عبدالناصر، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، ومحسن منصور، وجمال عبد الناصر، ومحمد الصاوي، وهادى خفاجة، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وعبير فاروق، ومحمود عامر، وهايدي رفعت، وبسمة ماهر وآخرين، والعمل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.