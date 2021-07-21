انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري يوليو وأغسطس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل عن الآف الوظائف وفرص العمل الشاغرة لشهري يوليو وأغسطس 2021، فقد وفرت الوزارة الآف الوظائف للشباب من الجنسين بالإضافة إلى ذوى الهمم، وذلك للعمل بكبرى الشركات والمصانع بالقطاع الخاص في مختلف محافظات الجمهورية برواتب مجزية، ونتابع الآن من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، نشر عدد من الوظائف المعلنة بالنشرة القومية للتشغيل لشهري يوليو وأغسطس 2021.

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري يوليو وأغسطس 2021

تعلن جمعية رجال أعمال إسكندرية “مشروع تنمية المنشآت الصغيرة الحرفية بالدلنجات – بحيرة” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات كالتالي:-

مطلوب عدد 20 أخصائي فردى/ جماعي، بكالوريوس خدمة اجتماعية. مطلوب عدد 10 أخصائي نظم، ويشترط مؤهل عالي مناسب من الجنسين. مطلوب عدد 10 محاسب بكالوريوس تجارة. مطلوب عدد 10 أمين مخزن مؤهل عالي. مطلوب عدد 10 معاون، يجيد القراءة والكتابة.

وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية ويشترط أن لا يزيد السن عن 25 سنة، براتب يبدأ من 2500 جنيه.

تعلن شركة غربية للاستيراد والتصدير بجوار كوبري فاروق – طريق حوش عيسى أبو المطامير” عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الخالية كالتالي:-

مطلوب عدد 2 مندوب مبيعات مؤهلات عليا. مطلوب عدد 3 سائق ، ويشترط أن لا يزيد السن عن 50 سنة. مطلوب عدد 3 عامل، والسن لا يزيد عن 45 سنة. مطلوب عدد 2 تباع والسن لا يزيد عن 45 سنة.

ويشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، والراتب حسب المقابلة وتوفر الشركات تأمينات طبية واجتماعية.

مطلوب عدد 5 أخصائي ائتمان ومندوب مبيعات، ويشترط مؤهل عالي، وخبرة في نفس مجال العمل من سكان قنا وضواحيها، وذلك للعمل فورا بشركة مشروعي للتجارة احدي شركات غبور سيتي ” قنا – شارع الكوبري – دندرة – أمام النساجون الشرقيون بجوار سمارت هوم” وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية وحوافز، براتب يبدأ من 1750 جنيه بالإضافة إلى حافز.

وظائف آخري:

تعلن مصانع عقل لإنتاج قطع غيار السيارات بطلخا – طريق دمياط السريع، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، والتفاصيل كالاتي:-

مطلوب عدد مندوب مبيعات مؤهلات عليا. مطلوب عدد براد اسطمبات مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد خراط مؤهل متوسط.

ويشترط أن لا يزيد السن عن سنة، وخبرة والراتب حسب المقابلة وتوفر الشركة تامين اجتماعي وطبي.

تعلن شركة عبر البحار للاستيراد والتصدير طريق درين بنبروه، عن حاجتها إلى شغل محاسب، بكالوريوس تجارة ويجيد اللغة الانجليزية براتب 2500 جنية، كما تتطلب شغل سائقين درجة ثانية مؤهل متوسط براتب 2200 جنيه، وعاملة نظافة براتب 1500 جنية، ويشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 30 سنة.

يعلن مصنع النور الحديث للكرتون ” بياض – طريق ميت سراج بالمحلة – غربية” عن حاجته إلى شغل الوظائف التالية:-

مطلوب محاسب مؤهل عالي مناسب. مطلوب مصمم جرافيك مؤهل عالي ويشترط خبرة. مطلوب عمل لصق سولوفان خبرة. مطلوب عامل قص ولزق كرتون.

ويشترط الخبرة والراتب حسب المقابلة وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية.

للتقدم للوظائف المطلوبة

يرجى التقدم من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال تسجيل راغبي العمل ثم الضغط على خانة التسجيل لأول مرة، ثم تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة يرجى اختيار كلمة السر وإعادة كتابتها مرة آخري.

بعد ذلك تسجل البينات الخاصة بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه سواء مؤهل عالي أو متوسط أو دون مؤهل ثم تسجيل الخبرات والدورات التدريبية الحاصل عليها، ثم الضغط على حفظ ومتابعة.