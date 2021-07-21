في ثاني أيام عيد الأضحى.. استئناف العمل بمراكز تطعيمات لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء عمل مراكز لقاحات كورونا علي مستوى الجمهورية علي أن تستقبل كل الراغبين في التطعيم من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم استئناف العمل والاستمرار في تطعيم المواطنين وتلقيحهم ضد فيروس كورونا بجميع المراكز الصحية.

وكانت وزارة الصحة قررت أأن يكون يومى الوقفة وأول أيام عيد الأصحى المبارك إجازة بجميع مراكز تطعيمات لقاح كورونا بالجمهورية علي أن يتم استئناف العمل من ثانى أيام العيد

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.