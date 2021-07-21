رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو

بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

جاء فى نص البرقية: "يطيب لى فخامة الرئيس أن أهديكم بإسمى وإسم أعضاء مجلس النواب، خالص التهانى مقرونة بكل التقدير والاحترام لشخصكم الكريم، بمناسبة حلول ذكرى ثورة يوليو المجيدة الذى فجرها ابن مصر البار، خالد الذكر، الزعيم جمال عبد الناصر، طيب الله ثراه، هذا الثائر الذى إنبعث من ضمير الشعب ليحرر الوطن، وليحرر المواطن".

وقال رئيس مجلس النواب: "تلك الثورة التى استطاعت أن تشكل بمبادئها معالم فاصلة فى مسيرة تطور الشعب المصرى، وأحدثت نقلة موضوعية لواقعه، قفزت به إلى مشارف عصر جديد"، مؤكداً: "بفضل هذه الثورة المجيدة أفلتت مصر من التبعية ومن التخلف، وأقامت مجتمع الجماهير العريضة، وأيقظت القومية العربية وأنارت الطريق أمام العالم الثالث وشعوبه، وجرى الزمن كما يجرى النهر يجرف أمامه أوراق الخريف، وبقيت مصر المعاصرة المتحررة، التى قيض الله لكم أن تتولوا قيادتها، وهى مسئولية جسيمة تحتاج إلى فكر وعزم الرجال".

وأضاف رئيس مجلس النواب: "كنتم القادرون على هذا الفكر وهذا العزم، فاعتمدتم المصارحة والمكاشفة بالحقائق طريقاً، ورفضتم رفع الشعارات سعياً لكسب رئاسى، فكان أن تحقق لمصر على أيديكم فى بضع سنوات قليلة ما لم يحلم به أى منا ويتجاوز حدود التقديرات المتفائلة، وهى إنجازات ظاهرة جلية يقوم على كل منها شاهد ودليل".

واختتم المستشار الدكتور حنفى جبالى برقيته قائلاً: "سِر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، والله ولى التوفيق".