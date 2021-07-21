الإسكان: 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينتى "العبور، والوراق الجديدة"، مؤكدا مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.





وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إصدار 9 قرارات إدارية لإزالة التعديات بمدينة العبور، والمتمثلة فى التعدى على محال ووحدات سكنية وقطعة أرض، بمناطق مختلفة بالمدينة، وقرار إدارى لإزالة 214 مخالفة بناء بمدينة الوراق الجديدة، والمتمثلة فى البناء بدون ترخيص. ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا مدينتى العبور، والوراق الجديدة، بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

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