/641484/اليوم-المنتخب-الأولمبي-يختتم-تدريباته-استعدادا-لمواجهة-إسبانيا-في-أولمبياد-طوكيو

يختتم المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمقابلة منتخب إسبانيا ضمن منافسات أولى مبارياته في النسخة الجديدة من دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وتبدأ فعالياتها غدا الخميس، على أن تستمر حتى يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، ويعرض دوت الخليج موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام منتخب إسبانيا في أولمبياد طوكيو:

موعد مباراة المنتخب الأولمبي أمام منتخب إسبانيا والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع منتخب إسبانيا، غدا الخميس، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورت المفتوحة.

يرتدي منتخبنا الأولمبي في مباراته أمام منتخب إسبانيا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين، بينما يرتدي منتخب إسبانيا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة ونصف صباح بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

مواعيد المباريات

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا.

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا.

المباراة الثانية: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

واكتمل صفوف المنتخب الأولمبي بعد انضمام رباعي النادي الأهلي، (محمد الشناوي، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، أكرم توفيق)، حيث سافر رباعي الأهلي إلى طوكيو عقب انتهاء مباراة فريقهم مع كايزر تشيفز في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي