القوى العاملة: صرف 2.3 مليون جنيه رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 307 شباب بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم أثنين من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1431 راغب عمل ، فضلاً عن إسقاط 706 بطاقـات قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال الوزير: إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، أشار فيه إلى أنه تم صرف 103 آلاف جنيه لـ 41 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و 37 ألفاً و 601 جنيهات رعاية صحية لـ 11 عاملاً ، فضلا عن صرف منحة عيد العمال بإجمالى مليونان و 240 ألف جنيه لـ 4480 عاملاً من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 216 منشأة ( دوري نهاري ) وعمل 15 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 125 منشأة أخرى ، وبحث 8 شكاوى عمالية ، وعمل ندوتين توعية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 69 منشأة ، وإعادة التفتيش على 65 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 17 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوتين منها ودياً ، وإحالة 6 شكاوى للقضاء ، وحفظ شكوتين أخرى ، وتبقي 7 شكاوى منها تحت البحث والدراسة ، كما استخرجت المديرية 201 شهادة قياس مستوى المهارة ، وإصدار 1206 رخصة مزاولة المهنة لـ 1206 عمال .

أما فى مجال التدريب المهني ، تم تخريج 33 متدربة على التفصيل والخياطة، و 13 متدرباً على مهنة التبريد والتكييف ، بمركز تدريب المحمودية بأسوان .