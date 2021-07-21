/641482/عملاء-بنك-CIB-يشيدون-بخدماتهم-في-عيد-الأضحى

حرص عدد من عملاء بنك CIB بالاشادة بخدماتهم وحسن معاملتهم سواء كان عميل بنك CIB يستسفر من خدمة العملاء هاتفيًا أو أونلاين عبر الموقع الإلكتروني أو صفحة البنك على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

دوت الخليج اشادة عملاء بنك CIB كتب أحد عملاء بنك CIB في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "بنك CIB محترم جدًا"، كما كتب أخر: "بنك CIB نثق به في كل مكان وكل وقت". خدمة عملاء بنك CIB خدمة عملاء بنك CIB يمكن الاتصال بنا على مركز خدمة العملاء، وسوف يقوم موظفي الخدمة بمساعدتك في حل أي مشكلة قد تواجهك. للعملاء الأفراد 19666 (202+) لعملاء CIB Wealth وCIB Private 19847 (202+) المحفظة الذكية 19716

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