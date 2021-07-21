من حقل ألغام لمدينة ساحرة.. «العلمين الجديدة» درة الساحل الشمالى

جدة - نرمين السيد - وتشهد منطقة الساحل الشمالى تطورا غير مسبوق بظهور مدينة العلمين الجديدة للنور، أحدث مدن الجيل الرابع، والتى ستكون بمثابة بوابة مصر على إفريقيا، وبفضل ذلك تحولت من حقل ألغام لمدينة ساحرة لتصبح درة الساحل الشمالى.

ومن أبرز المشروعات التى تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب داخل مدينة العلمين الجديدة، تشييد "3" أبراج بالمنطقة الشاطئية بالمدينة بإجمالى مسطح نحو 40 ألف متر مسطح.



جدير بالذكر أن إجمالى الخرسانات المسلحة للأبراج الثلاثة تبلغ حوالى 100 ألف متر مكعب خرسانة وحديد التسليح حوالى 20 ألف طن حديد.