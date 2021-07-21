طقس ثانى أيام العيد .. ثبات درجات الحرارة والجو معتدل ليلا .. القاهرة 37

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء، حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .





وليلا .. يسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. طقس اليوم وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية .. أما حالة البحرالأحمر فتكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 37 25 الاسكندرية 31 24 وادى النطرون 35 25 طنطا 37 25 شبين الكوم 37 25 دمنهور 34 25 بلطيم 33 23 مطروح 31 24 السلوم 31 23 سيوة 37 23 بورسعيد 32 25 دمياط 32 25 الزقازيق 37 26 المنصورة 36 26 الاسماعيلية 38 25 السويس 37 25 العريش 33 25 رفح 32 24 رأس سدر 38 26 نخل 35 19 نويبع 40 29 طابا 36 23 كاترين 34 21 الطور 38 25 شرم الشيخ 40 30 الغردقة 39 30 مرسى علم 39 27 الفيوم 39 24 بنى سويف 39 25 المنيا 40 25 أسيوط 41 26 سوهاج 42 26 قنا 43 27 الأقصر 44 27 أسوان 44 28 ادفو 44 29 أبوسمبل 43 29 الوادى الجديد 43 27 حلايب 36 28 شلاتين 39 27

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