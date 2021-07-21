انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمواجهة مصر واسبانيا beIN Sports Hd والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة، الذي يبحث عنه عشاق كرة القدم، وتحديداً جمهور المنتخب المصري، وذلك لكونها ناقلة لمباراة مصر وإسبانيا، بصورة مجانية، في أولى مواجهات المنتخب الأولمبي بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث تنقل المباراة دون الحاجة لرسوم أي اشتراك، للقنوات المشفرة من أجل الاستمتاع بمتابعة المواجهة الأولى للفراعنة بأولمبياد طوكيو. ويكون منتخب مصر في المجموعة الثالثة، بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، وتضم كل من إسبانيا، واستراليا، ووالأرجنتين.

قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN Sports HD

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن نقلها لمباراة المنتخب المصري الأولمبي أمام نظيره، المنتخب الاسباني، بشكل مجاني. كما يتم نقل مباراة مصر وإسبانيا، عبر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة، في بداية الجولة الأولى من دور المجموعات في أولمبياد.

جدول مباريات منتخب مصر في طوكيو 2021

حيث يلعب المنتخب المصري ثلاث مواجهات في الدور الأول من البطولة، وعليه ليقابل منتخبات هذه المجموعة في الاوقات التالية:

مصر وإسبانيا: يوم الخميس، الموافق 22 يوليو في الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

مصر والأرجنتين: الأحد الموافق 25 يوليو ف الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

مصر وأستراليا: الأربعاء الموافق الـ 28 من يوليو الجاري، الساعة 11 صباحاً بتوقيت مصر.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports HD الجديد الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

يتم ضبط تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD الجديد، لمشاهدة لمباراة مصر وإسبانيا، وفقًا للآتي:

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11054 أفقي.

– معامل الترميز: 27500.

– معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

وجدير بالذكر أنه من المقرر أن يختتم المنتخب المصري الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام نظيره الإسباني. ويتطلع المنتخب الأولمبي، لتحقيق نتائج مميزة في طوكيو 2020، خاصة بعدما تحقيق بطولة أمم إفريقيا تحت سن 21، والتي أقيمت في مصر 2019.