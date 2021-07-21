ضربوه بالنار.. مسلحين يقتلون مواطن لسرقة سيارته في العاشر من رمضان بالشرقية

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كثفت الأجهزه الأمنيه جهودها لضبط متهمين بقتل مواطن بطلق ناري لسرقة سيارته بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقيه.

قتل مواطن بالشرقية وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث يفيد ببلاغ من مستشفى بلبيس العام بوصول مواطن يدعى "أحمد" 42 سنه مقيم العاشر من رمضان جثة هامدة جراء إصابته بطلق نارى. وحسب التحريات الاوليه أن مسلحين اعترضوا طريقه أثناء سيره مستقلا سيارته الملاكي نطاق منطقة الحي ال14 في مدينة العاشر من رمضان وارغموه على الوقوف بهدف سرقة سيارته وعند مقاومته قاموا بإطلاق اعيره ناريه صوبه استقرت أحدهم في جسده ليلقى حتفه في الحال وفروا هاربين ليعثر بعض الماره على جثته ويقوموا بنقله للمستشفى تم التحفظ على الجثه تحت تصرف النيابه العامه والتصريح بالدفن بعد عمل الصفه التشريحية وطلب تحريات المباحث حول الواقعه وكشف ملابساتها وضبط الجناة.

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