تصدير 6 آلاف طن فوسفات من ميناء دمياط

جدة - نرمين السيد - وأعلن المركز الإعلامى لـ هيئة الميناء، فى بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 6.241 طن فوسفات و600 طن رمل.

وأضاف المركز أن حركة الوارد شملت ألفى طن خردة و1000 طن ذرة، و1.335 طن فول و669 طن عدس، و8.730 طن زيت طعام.

ووصل رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص إلى 25.014 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 503 شاحنة.​