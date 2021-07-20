فيديو - متحدث الكهرباء : لا يوجد تخفيف أحمال خلال أيام عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة رفعت حالة الاستعداد والطوارىء من خلال تفعيل غرفة العمليات للتعامل مع أى أعطال، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى تخفيف للأحمال خلال فترة عيد الأضحى بسبب الاستقرار الجيد فى التغذية الكهربائية.





وأضاف حمزة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج الحقيقة، الذى يعرض على فضائية "Extra News"، اليوم الثلاثاء، أن الأعطال جميعها طارئة وتكون بسبب مشكلة معينة، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ تتابع أى بلاغ عن أى عطل على مستوى الجمهورية، فتتوجه الورديات الموجودة من خلال غرف العمليات لحل هذه المشكلة، ويجرى استقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة على الخط الساخن 121، من الهاتف المحمول أو الأرضى، إضافة إلى أرقام شركات توزيع الكهرباء. وأوضح متحدث الكهرباء، بأن المواطن الذى لا يعرف شركة توزيع الكهرباء التابع لها، عليه الاتصال بالخط الساخن، ثم تحول شكواه إلى شركة التوزيع والتدخل السريع لحلها.

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