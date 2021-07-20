/641476/المواجهة-من-صفات-الرجال-محمد-رمضان-يرد-على-انتقاد-هاني-شاكر

قام الفنان محمد رمضان بنشر صورا جديدة له على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أول رد وظهور له عقب تداول فيديو انتقاد الفنان هاني شاكر لملابسه في حفلاته.

وكتب محمد رمضان على الصور قائلا:" المواجهة من صفات الرجال".

هاني شاكر ينتقد تصرفات الفنان محمد رمضان

حدير بالذكر أن هاني شاكر ظهر في حوار له مع برنامج شربل يستقبل على سي إن إن عربية، ينتقد فيه ملابس محمد رمضان في حفلاته الأخيرة، وظهوره "عار" على المسرح، والاعتماد على الرقص بطريقة غير لائقة.

هاني شاكر : مصر بها عادات وتقاليد تختلف عن اوروبا وأمريكا وقال الفنان هاني شاكر إن رمضان يقدم حفلاته وملابسه بها على الطريقة الأجنبية، وفي مصر توجد عادات وتقاليد تختلف عن أوروبا وأمريكا.

وأشار هاني شاكر إلى أن محمد رمضان يرغب في التجديد وتقديم شيء مختلف، لكن ظهوره "عار" في الجزء العلوي من جسمه أمر أول مرة يحدث في مصر.

ووصف هاني شاكر نقيب الموسيقيين، محمد رمضان بأنه ليس مطربا، ولكنه يقدم شكل مختلف من الأغنية والاستعراض أو الشو على المسرح "قد يكون غير مقبول في مصر"، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات لن تستمر، و"ما ينفع في أمريكا وأوروبا لا ينفع في مصر".

قال هاني شاكر إن بعض النجوم يرتدون ملابس غير مقبولة في الحفلات، منهم هيفاء وهبي التي اعترضت المصنفات على ملابس حفلها الأخير في مصر، وهاتفها نقيب الموسيقيين لتوضيح الأمر وتقبلت النقد مرحبة ووعدته بأنها ستحاول في الحفلات القادمة مراعاة بعض الأمور.