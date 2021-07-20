وزير الرى الإثيوبى يقر بفشل الملء الثانى للسد.. ويؤكد: سيكتمل خلال 13 عاما

قال وزير الرى الإثيوبى سيليشي بيكيلي إنه إذا استمرت وتيرة ملء السد بهذه الطريقة، فإنه ستكتمل عملية الملء خلال 13 عاما. وكانت القوات العسكرية لجبهة تحرير تيجراي، قد أصدرت، بيانًا عسكريًا كشفت فيه أحدث أسراها من القوات الإثيوبية النظامية.
وقالت الجبهة في بيانها العسكري، إن العقيد أول “ياسين”، رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبي في قبضة جيش تيجراي".
وتحتجز قوات تيجراي نحو 5 آلاف من القوات الحكومية الإثيوبية التي هاجمت الإقليم، بعد إطلاق سراح ألف أسير آخر، مشيرة إلى أنها ستحاكم كبار الضباط المأسورين لديها.
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