صور- محافظ القاهرة يتابع إصلاح هبوط أرضى بشبرا

جدة - نرمين السيد - ووجه المحافظ بضرورة تكثيف العمل بجميع أحياء العاصمة خلال إجازات عيد الأضحى المبارك. وكانت مجازر محافظة القاهرة، قد استقبلت فى الصباح الباكر أضاحى المواطنين مجانا، ويستمر ذلك طوال أيام العيد، حيث أعلنت فتح جميع المجازر الحكومية، بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

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