عاجل .. السيسى يتبادل التهانى بالعيد مع رئيس المجلس الرئاسى الليبى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى هنأ رئيس المجلس الرئاسى الليبى بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لليبيا وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. وأعرب محمد المنفى، من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، ومعرباً عن شكر وتقدير الشعب الليبى لمواقف مصر قيادة وشعباً الداعمة لبلاده، باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربى.

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