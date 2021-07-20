مطرانية الشرقية تقدم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - أوفد الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر، اليوم، بسبب سفره خارج البلاد القمص يوحنا إسحق وهانى عبد الملاك، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.





وقدموا أيضا التهنئة للواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية وبعض القيادات الأمنية بالمحافظة، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين، أعياد لكل المصريين وتأتى ترسيخاً للأخوة والمحبة والتعايش بين جميع أطياف المجتمع متمنين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار. كما أعرب محافظ الشرقية عن شكره وامتنانه لزيارة الأخوة الأقباط وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم.

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