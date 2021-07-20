انجازات مجلس الشيوخ بمجال الجودة والتعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى

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قام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، في جلسة 6 يوليو، برفع أعمال جلسات دور الانعقاد الأول والذي انطلقت أعماله فى أكتوبر 2020، محددا عودة انعقاده مرة أخرى في أكتوبر من عام 2021.

انجازات الشيوخ فى مجال الجودة والتعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى

أ‌- وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني، نهائيًا.

وقد تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الأقصى للرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغاؤها، وذلك في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة، والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد، ونظرة للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة.

وأوضح تقرير اللجنة، أن قضية تطوير التعليم التقني والفني والتدريب المهني تحتل مكانة بارزة كأحد أهم أولويات الحكومة، وتحقيق الأهداف وسياسات الدولة المختلفة في إستراتيجية التنمية المستدامة ۲۰۳۰، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة وتلبية الدعوة لتدعيم تنافسية القوى العاملة المصرية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، ومن هنا ظهرت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.

ب‌- مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم

رفض المجلس القانون، وانحاز إلى الأسر المصرية والطلاب، لأن هذا المشروع بقانون كان يضيف أعباء مالية وضغوطا على الطلبة وأولياء الأمور.

وشهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم، مطالبة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لنواب المجلس بالموافقة علي مشروع القانون لدعم تطوير منظومة التعليم. أعلن المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، رفضه لمشروع قانون الثانوية العامة المقدم من الحكومة. وقال أبوشقة خلال الجلسة العامة، لمناقشة مشروع القانون، إن الهدف الأساسي منظومة التعليم في مصر، وليست قاصرة على الثانوية العامة، وعدد سنواتها، القضية أبعد من ذلك كثيرا، نحن نؤسس لدولة عصرية حديثة، وبناء الإنسان المصري العملية الأساسية فيها. وأعلنت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، رفضها لمشروع قانون الثانوية العامة، المقدم من الحكومة.