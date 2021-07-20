/641467/طريقة-الاشتراك-في-محفظة-قاهرة-كاش-المقدمة-من-بنك-القاهرة

تتيح طريقة الاشتراك في محفظة قاهرة كاش المقدمة من بنك القاهرة الاشتراك فى التطبيق عبر فروع البنك، كما أن طريقة الاشتراك في محفظة قاهرة كاش المقدمة من بنك القاهرة يتيح البنك إمكانية التقديم أونلاين عن طريق موقع البنك أو بتحميل وتفعيل تطبيق المحفظة على الموبايل.

دوت الخليج خطوات الاشتراك وتفعيل محفظة "قاهرة كاش" أونلاين من بنك القاهرة حمل تطبيق المحفظة من Play Google أو Store App. اختر "account create" . سجل البيانات المطلوبة ووافق على الشروط والأحكام. اضغط على "register". محفظة قاهرة كاش المقدمة من بنك القاهرة سيتم استلام رسالة بكود التفعيل، أدخل الكود واضغط على "submit". انشئ رقم سري للمحفظة. بعدها سيتم تفعيل التطبيق بنجاح. اكتب الرقم السري، واستمتع بالخدمة.

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