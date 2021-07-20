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يسأل عملاء البنك الأهلي المصري عن الطرق والوسائل التي يقدمها البنك الأهلي المصري لسداد رصيد بطاقات الاتمان، وهذا ما يوفره البنك من الاجابة عن الاستفسارات.

دوت الخليج طرق تسديد رصيد بطاقات الأئتمان من البنك الأهلي المصري يتيخ البنك الأهلي المصري العديد من الطرق والوسائل لسداد رصيد البطاقات، وذلك تيسيرا على العملاء، وتتلخص فذه الوسائل فيما يلي. البنك الأهلي المصري وطرق تسديد رصيد بطاقات الأئتمان الأهلى نت الجديدة. السداد المباشر للبطاقات الاثتمانية عبر ماكينات الصراف الآلى المنتشر فى انحاء الجمهورية. السداد عبر منافذ فوري المنتشرة في أنحاء الجمهورية كافة. السداد فى فروع البنك الأهلى المصرى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

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