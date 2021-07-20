انت الان تتابع تفاصيل خبر خبراء| ملء وتشغيل سد النهضة سيزيل أحد السدود على النيل من الوجود والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ما زالت آثار أزمة سد النهضة الأثيوبي في ظل فشل التوصل إلى اتفاقية ملزمة بشأن ملء وتشغيل السد محل اهتمام دولي كبير، حيث أكد خبراء أنه في ظل غياب المعلومات والبيانات بشأن ذلك سيكون له آثار سلبية على سد الروصيرص السوداني، فقال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام في تصريحات صحفية، أن عملية ملء وتفريغ السد الأثيوبي ستؤثر سلبًا على عدد من السدود السودانية على نهر النيل، مشيرًا إلى أن الخوف الأكبر سيكون وقت التشغيل للسد، حيث يمكن ان تنصرف كميات كبيرة من المياه المخزنة والتي قد تجرف السد وتزيله من الوجود.

سد النهضة

السدود السودانية في خطر

وأكد الوزير الأسبق علام أن ما يقلق السودانيين أن سد الروصيرص هو اقرب سد لـ سد النهضة الأثيوبي، وهو ما يهدد وجوده بشكل كبير مستقبلًا، وأضاف علام مشيرًا إلى “أن هناك مشكلات يعاني منها السودانيون بسبب الملء الثاني لسد النهضة، مثل نقص مياه الشرب والري، أما التشغيل الخاطئ للسد الإثيوبي، قد يزيل السد السوداني من الوجود.”

تأثير سد النهضة على مصر

ولجهة تاثير السد الأثيوبي على مصر أوضح علام أن هذا السد يتم ملؤه من مخزون السد العالي، وهذا مؤداه أن سد نهضة سيفرغ السد العالي من مخزونه وبالتالي توقف الكهرباء، ولن يبقى لمصر أي مخزون احتياطي يمكن مواجهة سنين الجفاف من خلال ذلك المخزون في السنوات التي يكون فيها الفيضانات أقل من المتوسط.

وأكد علام على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني يلزم جميع الأطراف، وأضاف بالقول: “مع كل ملء أو تشغيل للسد أثناء الفيصانات سنشهد مثل هذه الأزمات”.

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