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عروض كارفور بتخفيضات تصل إلى 50% حتي 1 اغسطس 2021

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انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور بتخفيضات تصل إلى 50% حتي 1 اغسطس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور تمتد بعد عيد الأضحى المبارك، ضمن شهر الكرنفال المقدم من هايبر كارفور ماركت. حيث يحتوي شهر الكرنفال على مختلف السلع الغذائية والأجهزة اللوحية، والأجهزة الكهربائية كذلك، وأيضاً مستلزمات الاطفال، وملابس رجالي وحريمي. كل هذا واكثر بعروض أسعار تنافسية تناسب كافة شرائح المجتمع، وتحقق احتياجاتهم الأساسية اليومية. كما تطرح كارفور كذلك أنظمة تقسيط مميزة، بالتنسيق مع العديد من البنوك الاستثمارية خلال فترة العروض.

ماهية عروض كارفور اليوم

تتضمن مجلة العروض الخصومات لهذا الموسم، اضافات عديدة وهامة، كما اشرناً سابقاً تحقق مختلف الاحتياجات اليومية والموسمية للمواطن المصري. وعليه نتناول معكم على سبيل الحصر، أنواع المنتجات التي تتضمنها العروض؛

  • الأجهزة الكهربائية والذكية منها؛ الشاشات الذكية، الثلاجات والديب فريزر، والفرن الكهربي.
  • أجهزة التبريد مثل؛ التكييفات والمراوح.
  • المنتجات الغذائية وهدايا قيمة تصاحبها.
  • مستلزمات المدارس والأطفال.
  • منتجات تنظيف الاسطح، والنظافة الشخصية.
  • ملابس حريمي ورجالي.
  • منتجات الألبان واللحوم الحمراء بأنواعها.

والعديد من أكثر المنتجات طلباً في الشارع المصري، والتي يمكنك التعرف عليها، في مجلة العروض القادمة.

مجلة العروض والخصومات

الآن نحن بصدد عرض مجلة عروض كارفور 2021, والتي وفق ما نشر على الصفحة الرسمية لهايبر كارفور، تسري العروض حتي 1 اغسطس القادم. كما ويمكن الاستفادة من أنظمة التقسيط المتاحة، والتي هي مخصص لها صور توضحها داخل المجلة.

وللمزيد يمكن دخول رابط موقع كارفور مصر، أو الاتصال على؛ 16061.

كما تقدم شركة رنين باقة من العروضالعروض المميزة، والتي تسري حتي 24, يوليو الجاري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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