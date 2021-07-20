شركة أورنج تقدم عرض العشرة جيجا 10 جيجا أكبر باقة انترنت تجوال في السعودية والامارات اشترك في باقة انترنت التجوال الشهرية واستمتع بعشرة جيجا انترنت اثناء التجوال في السعودية او الامارات.

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