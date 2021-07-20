/641461/اندلاع-حريق-بكنيسة-مارجرجس-وزيرة-الهجرة-تؤكد-عدم-وجود-إصابات-بالجالية-المصرية-بكندا

اكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، انها تواصلت مع رموز الجالية المصرية في كندا، والأنبا مينا أسقف ميسيسوجا، فانكوفر وغرب كندا، عقب اندلاع حريق بكنيسة مارجرجس في كندا، للاطمئنان على الجالية المصرية هناك، وما إذا كان هناك أية إصابات بينهم جراء الحادث.

الاطمئنان على الجالية المصرية

وأكدت وزيرة الهجرة أنها اطمأنت على الجالية المصرية بكندا عقب حادث حريق الكنيسة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أية إصابات بينهم، معربة عن أسفها لما حدث للكنيسة مما أدى إلى حريق مبناها بالكامل وكل محتوياتها وأيقوناتها.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنه مازالت التحقيقات جارية بشأن ملابسات وأسباب الحادث.