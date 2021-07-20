/641461/اندلاع-حريق-بكنيسة-مارجرجس-وزيرة-الهجرة-تؤكد-عدم-وجود-إصابات-بالجالية-المصرية-بكندا
وزيرة الهجرة:
اكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، انها تواصلت مع رموز الجالية المصرية في كندا، والأنبا مينا أسقف ميسيسوجا، فانكوفر وغرب كندا، عقب اندلاع حريق بكنيسة مارجرجس في كندا، للاطمئنان على الجالية المصرية هناك، وما إذا كان هناك أية إصابات بينهم جراء الحادث.
الاطمئنان على الجالية المصرية
وأكدت وزيرة الهجرة أنها اطمأنت على الجالية المصرية بكندا عقب حادث حريق الكنيسة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أية إصابات بينهم، معربة عن أسفها لما حدث للكنيسة مما أدى إلى حريق مبناها بالكامل وكل محتوياتها وأيقوناتها.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنه مازالت التحقيقات جارية بشأن ملابسات وأسباب الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع حريق بكنيسة مارجرجس.. وزيرة الهجرة تؤكد عدم وجود إصابات بالجالية المصرية بكندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.