/641460/تعرف-على-موعد-جنازة-نجل-شقيقة-المطرب-أحمد-شيبة

يشيع المطرب الشعبى أحمد شيبه جنازة نجل شقيقته غدًا الأربعاء، عقب صلاة الظهر من مسجد بجوار منزله بمدينة الإسكندرية و من المقرر دفن الجثمان بمقابر العامود، كما يقام العزاء في نفس اليوم بجوار المنزل.

دوت الخليج يكشف موعد ومكان جنازة نجل شقيقة المطرب الشعبي أحمد شيبة

أحمد شيبة يعلن وفاة نجل شقيقته

وأعلن شيبة نبأ وفاة نجل شقيقته من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة الفقيد وعلق عليها متأثرًا: "إن لله وإن إليه راجعون.. توفى اليوم ابن أختي الرجاء الدعاء له".

وانهالت التعليقات من متابعي شيبة بالدعاء للفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته، ليرد عليهم الأخير قائلًا: "شكر الله سعيكم جميعًا".

أحمد شيبة يطرح برومو أغنية «أنا مش فاضلكو»

ومن ناحية أخرى شوق المطرب الشعبي أحمد شيبة، جمهوره ، أمس، بطرح البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم «أنا مش فاضلكو».

وظهر أحمد شيبة، خلال البرومو بأكثر من مظهر ولوكيشن للتصوير ووجه عدد من الكلمات خلال الأغنية قائلا: "تاعبين قلبنا قوموا من جنبنا أبعدوا عننا جبتوا أجلنا.. شوفوا ناس زيكوا كدة تشبهلكم مش ناقصة كمان توقفوا حالنا.

تصريحات نارية من أحمد شيبة في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»

يذكر أن أحمد شيبة، صرح الفترة الماضية في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، قائلاً: "أبويا قالي أنت ولا أبني ولا أعرفك"، لانه كان لا يريده أن يغني، كما أن والده طلب له البوليس للقبض عليه خلال الغناء في أحد الأفراح، مضيفًا: "سبت الفرح ومشيت.. كنت مولع سيجارة وأبويا دخل عليا وحطيتها في جيبي والبنطلون ولع".