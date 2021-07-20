/641456/السودان-أزمة-سد-النهضة-في-مقدمة-أولياتنا-وعلى-أثيوبيا-الامتناع-عن-الإجراءات-الإحادية

أكد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، أن أزمة سد النهضة في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية في السودان.

الامتناع عن الاجراءات الاحادية وطالب عبدالله حمدوك إثيوبيا بالامتناع عن الإجراءات الأحادية بملف سد النهضة، بحسب "الحدث". وقال حمدوك:"أؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة بما يتماشى مع القانون الدولي". وأضاف حمدوك أن السودان يسير بثقة للاندماج مع المجتمع الدولي بعدة مجالات. هذا وأعلنت إثيوبيا، أمس الاثنين، الانتهاء من عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة بنجاح، وتخزين الكمية الكافية من المياه لتشغيل مولدات الكهرباء.

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