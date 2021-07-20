/641457/البريد-المصري-خدمة-الرسائل-من-البريد-المسجل

البريد المصري يقدم خدمة البريد المسجد وذلك من أجل التسليم الآمن للرسائل والوثائق من البريد المصري إلى فرد بعينه متاح كسمة أساسية من سمات خدمة البريد المسجل والتى تصل إلى 2000 جرام و أكياس M إلى أي عنوان في العالم تقريبا.

دوت الخليج

خدمة البريد المصري البريد المسجل

سعر موحد لرسوم التسجيل لكل بلدان العالم رقم تعريفي محدد لكل مادة بريدية . سجل موقع للتسليم في معظم البلدان. خدمة التتبع عبر البريد اللكترونى تعويض في حالة الضياع أو التلف ( التامين الألزامى ) مجموعة واسعة من نقاط الإيداع لتلائم احتياجات العملاء (مراكز الفرز أو مكاتب التسليم الرئيسية). التقاط البريد من محل إقامة المرسل التقاط البريد من محل إيداع البريد المجمع إعادة الطرود الغير مسلمة تقرير تفصيلي المواد البريدية المرتدة يتضمن سبب الارتداد. خدمة التسليم الدولى ذات الأولوية توفير مسئول اتصال من البريد لمتابعة سير عمليات المعالجة البريدية و التوزيع وحل اي شكوى أو لتلبية إحتياجات العملاء . خدمة التتبع عبر البريد اللكترونى تقديم الاستفسار يدوياً عن طريق معرف (المرجع الداخلي للعميل).

شروط خدمة البريد المسجل من البريد المصري

رقم باركود مميز متوافق مع صيغة الباركود S10 Font39 / بحيث يكون مطبوع او ملصق على المظروف فى مكان واضح. يتم إرسال ملف بيانات Excel للبريد المصري متوافقاً مع معايير البريد المصرى قبل 48 ساعة من الايداع الفعلي للبعائث. يجب أن يكون كل مادة من المواد البريدية متطابقا من حيث الحجم والوزن.