تكيس المبايض وشد البطن.. سر دخول ياسمين عبدالعزيز العناية المركزة (فيديو)

كشفت مصادر طبية مقربة من أسرة النجمة ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل حالتها الصحية وطبيعة العملية الجراحية التى أجرتها وتسببت فى دخولها غرفة العناية المركزة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت المصادر الطبية أن ياسمين عبد العزيز دخلت المستشفى يوم السبت الموافق 11 يوليو الجارى، لإجراء عمليه "تكيس المبايض" لاسيما وأنها كانت تعانى من وجود أكياس دهنية على المبيضين، إضافة إلى إجرائها كذلك عملية "شد بطن"، وبعد ذلك حدثت بعض المشاكل مثل زيادة عدد ضربات النبض، ونقص الأكسجين فى الدم.

وأشارت المصادر إلى أن الأطباء المعالجين نقلوا ياسمين عبد العزيز إلى غرفة العناية المركزة ووضعوها تحت الملاحظة الدقيقة مع استخدام مضادات حيوية ومحاليل حتى استقرت نسبة الأكسجين فى الدم مرة أخرى، إلا أن ما حدث هو نقص فى نسبة الهيموجلوبين فى الدم، حيث وصلت نسبته إلى 7.6 وهذه نسبة قليلة جدا مقارنة بالنسبة الطبيعية للسيدات والتى يجب ألا تقل عن 12، ذلك جعلها مستمرة فى العناية المركزة حتى الآن تتلقى العلاج اللازم.