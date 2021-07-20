أساقفة أسيوط يهنئون المحافظ بالعيد

جدة - نرمين السيد - قدم الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط والأنبا ثاؤفيلس أسقف إيبارشية منفلوط، التهنئة لمحافظ أسيوط بعيد الأضحى المبارك.





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